侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは8日、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドでオーストラリア戦に臨んだ。この日は吉田正尚外野手の劇的な逆転本塁打で勝利を収め、プールCの1位通過を確定させた。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めているベン・バーランダー記者が綴っている。

侍ジャパンはこの日、先発の菅野智之投手が4回（50球）を投じ、被安打4、無四球、奪三振2の投球を披露。しかし、前日まで本塁打を量産していた打線が沈黙し、6回には若月健矢捕手の悪送球の間に1点を失った。

しかし7回裏、先頭打者の大谷翔平選手が四球で出塁し、二死走者1塁の場面で吉田に打席が回ると、右翼スタンドへの逆転2ラン本塁打を放った。

8回には佐藤輝明内野手の適時打や鈴木誠也外野手の四球で追加点を奪った侍ジャパンだが、9回は大勢投手が2本の本塁打を浴び、最終的に4-3と僅差での勝利となった。この日の勝利で侍ジャパンはプールCの1位通過を決めている。

大会連覇を目指す侍ジャパンについてバーランダー氏は「吉田が我々の目の前でWBCの伝説となった。逆転本塁打を放ち、プールCの行方を懸けて日本にリードをもたらし、日本代表が再びWBCの東京プールで優勝した」と綴っている。

【関連記事】

【了】