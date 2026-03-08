エールディヴィジ第26節が8日に行われ、スパルタ・ロッテルダムはPECズヴォレと1－1で引き分けた。スパルタ・ロッテルダムに所属する三戸舜介は、エールディヴィジで14試合連続のスターティングメンバーに名を連ねたが、チームを5試合ぶりの白星へ導くことはできなかった。

前節終了時点で7位と、来季の欧州カップ戦出場を狙える立ち位置につけるスパルタ・ロッテルダムが、13位とボトムハーフに沈むPECズヴォレをホームに迎えたゲームは、スコアレスで迎えた試合終盤の83分に動く。直前の80分に途中出場したばかりのミラン・ゾンネフェルトが、味方のシュートがポストに当たって跳ね返ったところを押し込み、スパルタ・ロッテルダムが先制。しかしながら、PECズヴォレは直後の85分、ユネス・ナムリからのパスを受けたカイ・デ・ローイが同点ゴール。試合はこのまま1－1でタイムアップを迎えた。

この結果、スパルタ・ロッテルダムは連敗こそ「2」でストップしたものの、これで5戦未勝利となった。三戸は左ウイングの位置に入って攻守に奮闘したが、63分に途中交代でピッチを後にした。

次節、スパルタ・ロッテルダムは14日、冨安健洋＆板倉滉が所属するアヤックスの本拠地に乗り込む。

【スコア】

スパルタ・ロッテルダム 1－1 PECズヴォレ

【得点者】

1－0 83分 ミラン・ゾンネフェルト（スパルタ・ロッテルダム）

1－1 85分 カイ・デ・ローイ（PECズヴォレ）