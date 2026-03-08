チェルシーに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、FAカップ5回戦のレクサム戦を振り返った。8日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

チェルシーは7日、FAカップ5回戦でレクサムと対戦。チェルシーはレクサムに先制を許したが、40分にガルナチョがGKアーサー・オコンクウォのオウンゴールを誘発して同点とした。その後、試合は延長戦に突入し、96分にガルナチョが決勝弾を挙げ、最終的にチェルシーが4－2で勝利。FAカップ準々決勝に進出した。

ガルナチョは「信じられない勝利だったよ。今シーズンのこれまでで最も厳しい試合の1つだったと思う。まさに戦いだったし、こういうスタジアムでプレーするのはいつも難しい。ときにはプレミアリーグの試合よりも難しくなることもある」と、延長戦にまでもつれた試合を振り返った。

そして、延長戦までの120分間プレーしたガルナチョは「こういう試合では、あらゆることに備えておかないといけない。どんな場面にも対応できることが大事なんだ。延長戦に入ってさらに難しい試合になったけど、最後までやり遂げることができた。誇らしい気分だ」とFAカップ準々決勝に進出した喜びを口にし、「全員を信頼しなければいけない。すばらしいチームメイトがそろっている。準々決勝に進むこともできたし、FAカップ優勝を狙うよ。タイトルを獲得するのはいつだっていいことだ」と、2017－18シーズン以来となる同大会制覇に向けて意欲を述べた。

チェルシーは、12日にパリ・サンジェルマン（PSG）とのチャンピオンズリーグ・ラウンド16のファーストレグに臨む。ガルナチョは、「今は回復して、水曜日の試合（PSG戦）を万全の体制で迎えるつもりだ。僕たちには勝てるだけのチームがある。だから、勝利を目指すだけだ」とPSG戦に向けて熱意を語った。

【ハイライト動画】レクサムvsチェルシー