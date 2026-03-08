大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、キム・ヘソン内野手が二塁レギュラーの座を狙っている。同選手は現在、韓国代表の一員としてWBCを戦っているが、デーブ・ロバーツ監督はチーム復帰を待ちわびているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

キムは韓国代表合流前にオープン戦4試合に出場し、打率.461、1本塁打、5打点と好成績をマーク。WBCでは日本時間5日のチェコ戦に「7番・二塁」で先発し、3打数無安打、1打点を記録している。

同メディアは「加入2年目を迎えるキムは、今春キャンプでは非常に良い状態を見せている。韓国代表としてWBCに出場しているが、出発前に既にロバーツ監督から大きな信頼を得ている。ミゲル・ロハス内野手やアレックス・フリーランド内野手に出場機会を奪われる可能性はあるが、WBCから戻ってきた後もペースを落とすことはなさそうだ」と言及。

続けて、「彼はここまで本当に良いキャンプを送っているよ。彼のプレーの仕方が本当に好きなんだ。ホームランは好調に花を添える、いわば決定的な一撃だった。彼の健闘を祈っているし、戻ってくるのが待ちきれないね」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

