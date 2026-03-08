老後の生活に不安を感じている人は少なくありません。少しでも不安を解消するために、老後資金をきちんと準備していきましょう。

◆老後資金は、できるだけ早く貯め始めよう！

老後不安を感じる大きな要因は、金融資産が不足するのではないか？ということです。そのために大切になるのが、できるだけ早いタイミングから計画的にお金を貯めていくということなのです。

ただし、貯めるべきお金や使うべきお金は老後資金だけではありません。

住宅ローンの支払いや子どもの教育資金の準備、その他に両親への仕送りなどもあるかもしれませんね。それらのお金と同時に老後資金を準備するのは至難の業と言えるのではないでしょうか。

一般的には、いますぐ使うお金を優先して確保することが必須なのですが、並行して老後資金を貯め始めることが大切です。その理由としては、定年近くになると得られる収入が限られてきてしまいます。

老後を意識した年齢から貯め始めることで、将来の貯金額の負担を軽くすることが可能になります。

◆月3000円や5000円など無理のない範囲で貯金をスタートさせる

若いときから老後資金を準備する必要性を理解していても、老後資金にまで手が回らないという人がほとんどでしょう。

老後資金を貯めるための貯蓄というより、定期的にまとまったお金を積み立てる必要があると考えている人がほとんどですが、貯め方に決まりはありません。大切なことは、いかにしてペース作りをし、継続して積み立てていくかということなのです。

まずは、毎月捻出しなければならない金額があるかと思いますので、生活費を引いた残りのお金の中から老後資金の積立へと回してみてはいかがでしょうか？

このときの積立額は、あくまでも生活に支障をきたさないレベルで行うことがポイントです。目標としては毎月1万円と言いたいところですが、負担のない3000円、5000円などからスタートしてみましょう。

あわせて、毎月決めた額を積み立てできなかったとしても、もしボーナスがあれば積立して、年間の目標額をクリアします。

少額では意味がないと思うかもしれませんが、できるだけ早く貯め始めればその分、貯蓄額は増えますし、後から積立額を増やすこともできます。

老後資金に限らず、運用利回りに頼ることは悪いことではありませんが、金融商品は、確実にいくら増えると約束された商品ばかりではありません。それよりも確実性を優先し、できるだけ早いタイミングから貯金をすると良いでしょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

