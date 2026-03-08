WBC 最新情報

5日に開幕したWBCは、前回2023年大会王者の侍ジャパン、2017年大会以来の王座奪還を狙うアメリカ代表、2013年大会優勝国のドミニカ共和国が優勝候補に数えられている。どのチームが戴冠を果たすか注目される中、米メディア『ファンサイデッド』はアメリカ代表の優勝を予想している。

同メディアは「侍ジャパンは依然として強力なチームだ。大谷は指名打者に専念する予定だが、先発ローテの柱には山本由伸投手がいて、打線には鈴木誠也外野手、村上宗隆内野手、NPBのスターである佐藤輝明外野手などが並ぶ。さらに、ドミニカ共和国やベネズエラはまるでオールスターチームのような顔ぶれを揃え、メキシコ、プエルトリコ、カナダにも多くのMLB選手がいる。今大会はこれまで以上に層が厚く、WBC史上最も注目される大会になっている」と言及。

その上で、「それでも最終的には、アメリカが2023年の雪辱を果たすと考える。キャプテンのアーロン・ジャッジ外野手を筆頭に、非常に豪華なロースターを組んでいる。 ジョー・ライアン投手はロースターから外れ、タリック・スクーバル投手も大会では1試合のみの登板と見られているが、投手陣はついに約束を守ってくれるだろう」と記している。

各国からスター選手が集結している今大会、ネームバリューはアメリカ代表が頭一つ抜けているとされているが、期待通りの結果を残すことはできるのだろうか。

