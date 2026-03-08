バルセロナは7日、ラ・リーガ第27節でアスレティック・ビルバオを敵地で対戦し、1－0で勝利を収めた。試合後、現地メディア『ムンド・デポルティーボ』が、決勝ゴールをアシストしたスペイン代表MFペドリのコメントを伝えた。

試合は序盤から均衡した展開となり、スコアレスのまま時計の針が進む。アスレティック・ビルバオの猛攻を受けながらも、スペイン人GKジョアン・ガルシアを筆頭とした守備陣が0で抑えると、バルセロナは68分に均衡を破る。敵陣左サイドをドリブルで前進したペドリが相手を引き付けてスルーパスを通すと、ボックス右でフリーになった同代表FWラミン・ヤマルの見事な左足フィニッシュで先制に成功。最終的には1－0でタイムアップを迎え、バルセロナがラ・リーガ3連勝を飾った。

難所『サン・マメス』でのゲーム。そして、3－0と勝利しながら、2戦合計スコアで準決勝敗退となったコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）のアトレティコ・マドリード戦からは中3日で試合が組まれれていたこともあり、「このスタジアムが非常に難しい場所であることはわかっていたし、僕らも疲労の色は隠しきれていなかった」とペドリ。それでも勝利を収めたことで、「今後に向けて非常に重要な3ポイントだ」と主張すると、試合の詳細については次のような言葉で振り返った。

「僕らはボールを素早く左右に動かせず、対して相手はプレッシャーが機能し、非常に落ち着いていた。彼らはホームで非常に強く、そして非常に素晴らしいプレッシャーをかけてくる。僕らは火曜日の試合に向けて、さらに調整を重ねなければならない」

また、自身がアシストした決勝点の場面については、同代表MFフェルミン・ロペスが中央を走り抜けたことで、右サイドのヤマルへのパスコースが空いていた。ペドリは「フェルミンの動きがなければ、このゴールは生まれなかっただろうね」と口にすると、決勝ゴールを奪った18歳に対しては「ラミンのプレーについては…僕が何かを言わずとも伝わるだろう。彼はゴール隅に素晴らしいシュートを決め、試合を決定付けたのだから」とコメント。「アシストについては、彼に対して『どういたしまして』と言っただけさ」と振り返った。

2月下旬にケガから復帰していたペドリは、アトレティコ・マドリード戦にフル出場した影響もあってか、アスレティック・ビルバオ戦はベンチスタートとなり、後半頭から45分間のみのプレー時間に制限されていた。ペドリは「この前の試合の影響でかなり疲労が溜まっていた」と正直に明かすと、「僕らはローテーションもうまく使いながら、非常に良いパフォーマンスを見せられた。ベンチにいる選手たちの準備が整っていたからこその3ポイントだ」とチームの“総力”を誇った。

この後、バルセロナは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のファーストレグでニューカッスルの本拠地に乗り込む。「今は、火曜日に全力を尽くすだけ」と語ったペドリは、ラ・リーガのタイトルレースにも言及し、「マドリーが何をしようとも、僕らがすべきことは自分たちに集中すること。シーズンが終わるまで、全ての試合に勝利し、2つの大会でチャンピオンになることにフォーカスしなければならない」と言葉を残している。

【ハイライト動画】ペドリとヤマルの“天才コンビ”躍動！