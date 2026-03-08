侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる。1次プールで2連勝を飾り、台湾が8日の試合で韓国を延長の末に破ったため、この時点で侍ジャパンの準々決勝進出が確定した。米メディア『ワールド・ベースボール・ネットワーク』が報じている。

侍ジャパンは初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で大谷翔平選手が満塁本塁打を放つなど13-0で快勝のスタート。続く7日の韓国戦では、菊地雄星投手が初回に3点を失うものの、大谷、鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手の日本人メジャー組が本塁打を放ち、8-6で勝利をおさめている。

一方で侍ジャパンに大敗を喫したチャイニーズ・タイペイは、開幕から2試合連続で完封負けを喫しており、後がない状態でこの日の韓国戦に臨んでいた。

4-4の同点で迎えた10回表、チャイニーズ・タイペイのジャン・クンユー内野手が見事にスクイズを決めて、勝利を掴んでいる。この結果、チャイニーズ・タイペイは、オーストラリア対日本、オーストラリア対韓国の結果を待って、準々決勝に進出できるかどうかが決まる。

早々にマイアミ行きを確定させた侍ジャパンについて同メディアは「台湾の勝利により、日本は1番乗りで準々決勝進出を正式に確定させた。韓国は明日夜にオーストラリアと対戦する。オーストラリアは自力での進出が可能だが、今夜日本に敗れた場合、韓国の望みも残る」と報じている。

【関連記事】

【了】