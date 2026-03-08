WBC 最新情報

5日に開幕したWBCでは過去、侍ジャパン、ドミニカ共和国、アメリカが優勝を経験している。この3チームは今大会も優勝候補と目されているが、メキシコ代表のベンジー・ギル監督はやり方次第では“下剋上”は十分可能と闘志を燃やしているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

メキシコ代表は2006年の第1回大会から、今大会まで5大会連続で本戦に出場。2023年大会では準決勝で侍ジャパンと対戦し、敗北寸前まで追い込んだことも記憶に新しい強豪国だ。

同メディアは「ギル監督は、メキシコは前回大会で印象的な快進撃を見せたチームよりも強くなっていると主張した。2023年からさらに成長した復帰組の選手たちと、新たに加わった重要な戦力の組み合わせを挙げ、とくに捕手とブルペンの強化がチームの形を大きく変えていると説明した」と言及。

続けて、「同監督はまた、短期トーナメントでは層の厚さや終盤に信頼できる投手が重要になると強調し、特に強豪チームと対戦する場合はなおさらだと述べた。アメリカ、ドミニカ共和国、侍ジャパンを“スーパーチーム”と表現しつつも、『とてもいいチームでもスーパーチームに勝つことはできる。たった一試合、たった一晩でね』と語っている」と記している。

