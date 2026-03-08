侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで韓国を8-6で下した。大谷翔平選手や鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手から本塁打が飛び出したものの、投手陣が6点を失ったのには不安が残る。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

この日の侍ジャパンは大谷が前日の満塁本塁打に続き、大会第2号となる同点のソロ本塁打を放った。一方で前回大会は負傷により出場辞退となった鈴木は2本の本塁打を放ち、この日だけで打点4の活躍を見せた。

結果的に侍ジャパンは勝利を収めたものの、序盤は苦しい展開となった。先発を託された菊地雄星投手は初回から3点を失い、2番手として登板した伊藤大海投手は大谷の同僚であるキム・ヘソン内野手に逆転後の同点2ラン本塁打を許してしまった。

その後、再び勝ち越した日本だが、韓国は8回に1点を返し、なおも満塁の好機を作ったが、松本裕樹投手がヘソンを三振に仕留めてピンチを脱出。日本が逃げ切る形となった。

激しい攻防が行われた日韓戦について同メディアは「韓国は4回表に本塁打合戦を展開した。伊藤からヘソンが2ラン本塁打を放ち5-5の同点に追いついた。この時に両チーム合わせて4回までに5本の本塁打を放った」と言及した。

