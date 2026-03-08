インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、プロキャリア通算900得点に王手をかけた。

マイアミは7日に行われたメジャーリーグ・サッカー（MLS）第3節でDCユナイテッドと敵地で対戦。17分にロドリゴ・デ・パウルが先制点を挙げると、27分にはスルーパスに抜け出したメッシが見事なチップキックで追加点を記録した。マイアミはその後DCユナイテッドに1点を返されたが、2－1で2連勝を達成した。

前節も2ゴールを挙げていたメッシは、2023年夏からプレーするマイアミで公式戦通算80得点に到達した。アルゼンチン代表では歴代最多の115ゴール、キャリアの大半を過ごしたバルセロナでもクラブ歴代最多の672ゴールを記録し、2シーズン在籍したパリ・サンジェルマン（PSG）では32得点をマーク。永遠のライバル、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが2024年9月に到達した「キャリア通算900ゴール」まで、あと「1」に迫っている。

メッシはおよそ1.25試合に1点のペースで得点を量産。バロンドール受賞8度の“GOAT”にとって「900」は当然の通過点のように人々は考えてしまう。マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督も「レオ（メッシ）が生み出す全てが日常となった。時に、物事が（このように）自然になると、それは当たり前のように思えるものだ」と、その偉大な足跡に改めて脱帽した。

なお、敗れたDCユナイテッドもメッシの恩恵を授かったようだ。土曜日のボルティモア『M&Tバンクスタジアム』に訪れた来場者数「7万2026人」は、DCユナイテッドの歴代最多記録を29年ぶりに更新した模様。MLSの歴史においても歴代7位にランクインすることになった。開幕節のロサンゼルスFC戦も歴代2位の入場者数を記録するなど“メッシ効果”は絶大で、FIFAワールドカップ2026に向けたサッカー熱高揚に一役買っている。

【ゴール動画】メッシがキャリア通算899得点目！