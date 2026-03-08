侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。大谷翔平選手や山本由伸投手など、8人の日本人メジャーリーガーを擁して臨むが、アメリカ代表も強力な布陣を揃えている。米メディア『ローリング・アウト』のデビッド・ケシーナ記者が言及した。

侍ジャパンは大谷と山本の他に鈴木誠也外野手や村上宗隆内野手、岡本和真内野手らも加わり、優勝の筆頭候補だと見られている。大谷は今大会での登板はないとされているが、それでも投手陣の層は厚い。

大会随一の打線を擁するドミニカ共和国も強敵となるだろう。フアン・ソト外野手、フェルナンド・タティスJr.外野手、ウラジミール・ゲレロJr.内野手らの野手に加え、サンディ・アルカンタラ投手とブライアン・ベロ投手が投手陣の軸となる。

しかし、アメリカ代表も負けてはいない。主将のアーロン・ジャッジ外野手をはじめ、ブライス・ハーパー外野手、ボビー・ウィットJr.内野手、ポール・スキーンズ投手らが中心となり、決勝で侍ジャパンに敗れた前回大会の雪辱を果たす。

注目が高まるWBCについて、ケシーナ氏は「アメリカ代表の雪辱は本物であり、その切迫感がロースターに反映されている」と言及した。

