大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるか注目されている。オープン戦ではここまで苦戦が続いており、昨季終盤に努めたリリーフに戻すべきではという声がある一方、修正は容易いという見方もあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

佐々木は日本時間2月26日、同3月4日のオープン戦にそれぞれ登板しているが、1戦目は1.1回3失点、被安打3、四球2、2戦目は特別ルールによる再登板も含め2.0回4失点、被安打2、四球3といった投球成績を記録している。

同メディアは「佐々木は軌道に戻れるのか？ MLBネットワークのハロルド・レイノルズ氏の見解では、その答えは断固たるイエスだ」としつつ、「問題はターゲットなんだ。彼らは球のキレにばかり気を取られているが、捕手のターゲットを見てほしい。投球動作に入る頃には、ターゲットが消えているんだ。これは問題だと思う。だから佐々木は急いでしまうし、目も速く動いてしまう」と、捕手のミットの動きに問題があるのではとするレイノルズ氏の見解を紹介。

また、同氏は「大事なのはストライクを投げることなのか、それとも相手をだますことなのか？ もちろんストライクを投げることだ。彼の球はエリートレベルだ。どんな球が来るか分かっていても打てない投手というのはこれまでにもいるが、彼は私にとってまさにそのタイプなんだ」とも述べているという。

