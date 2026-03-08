兵庫県南西部、瀬戸内海に面した播磨(はりま)平野のほぼ中央に位置する姫路市(ひめじし)は、気候が温暖で、都会の便利さと自然の豊かさを併せ持つまち。日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城などを有し、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回は、姫路市の春の恒例行事「姫路城観桜会」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

白壁に映える桜を楽しむ! 「第41回姫路城観桜会」について

第41回姫路城観桜会

・開催日時：令和8年3月28日(土)午前10時～午後4時 (雨天時は29日(日)に順延)

・開催会場：姫路城三の丸広場

・アクセス：【公共交通機関】JR姫路駅・山陽姫路駅から徒歩20分／姫路駅北口から神姫バス乗車「大手門前」下車徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

世界文化遺産「姫路城」で春のひと時を彩る「姫路城観桜会」は、今年で41回目の開催を迎えます。

ソメイヨシノなど約1,000本の桜が姫路城の白壁に映える景色は、「さくらの名所100選」(日本さくらの会認定)にも選ばれており、美しく咲き乱れる桜と姫路城のコラボレーションを観賞することができます。

舞台催しでは筝曲演奏のほか、踊り、和太鼓演奏を楽しめ、お茶席や地酒やお花見菓子、姫路おでん、千姫弁当、揚げかまぼこなどを味わえます。

自治体からのメッセージ

姫路城を背景に咲き誇る桜は一見の価値ありです。

姫路市のふるさと納税返礼品について

姫路観光にもピッタリな「姫路ゆめさき川温泉『夢乃井』『夕やけこやけ』利用券」、国産トマト果肉90% を使用したパスタソースを紹介します。どちらも姫路市の中で人気の返礼品なのだとか!

姫路ゆめさき川温泉「夢乃井」「夕やけこやけ」利用券 3万円分

・提供事業者：有限会社三晃商事 夢乃井

・内容量：施設利用券 3万円分

・寄附金額：11万4,000円

姫路の奥座敷、夢前川と播州平野の中に佇む温泉旅館「夢乃井」、ゆったりと静かな時が流れる空間でプライバシーを大切にしたおもてなしを堪能できる宿「夕やけこやけ」で使える利用券です。客室からは穏やかな田園風景が望め、日常の喧騒から離れてゆったりとした時間を過ごせます。

トマト農家の本格パスタソースガーリック味 120g 3本セット

・提供事業者：株式会社みつヴィレッジ

・内容量：トマト農家の本格パスタソース ガーリック味 120g 3本セット

・寄附金額：1万円

酸味×甘み×旨みが凝縮された栄養価の高いトマト「完熟八百ちゃんトマト」をたっぷり使い、ガーリックを効かせたパスタソース。チキンソテーやハンバーグなど、さまざまな場面で使える万能調味料です。

今回は兵庫県姫路市のイベント「第41回姫路城観桜会」と、人気の返礼品を紹介しました。世界文化遺産の姫路城と美しく咲き誇る約1,000本の桜を、優雅な雰囲気の中で楽しむことができるイベントです。「姫路城西の丸庭園」「姫路城西御屋敷跡庭園 好古園」では、夜桜会も同時開催されるのだとか。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者