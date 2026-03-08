ラ・リーガ第27節が7日に行われ、アスレティック・ビルバオとバルセロナが対戦した。

アスレティック・ビルバオは前節終了時点で勝ち点「35」の9位に位置。来季の欧州カップ戦出場への望みをつなぐためにも、勝ち点「3」を積み上げたいところだった。一方のバルセロナは、2位レアル・マドリードとの勝ち点「4」差をキープするため、なんとしても白星を手にしたいところだった。

試合はバルセロナがボール保持率で上回るが、チャンスの数に関してはアスレティック・ビルバオがより多く作り出し、得点の気配を漂わせる。だが、前半はお互いにひとまずスコアレスで終えた。

ハーフタイムに両チームともに交代策を講じた。アスレティック・ビルバオはセルトン・サンチェスに代わってオイアン・サンセト、バルセロナはマルク・ベルナルに代わってペドリが出場する。

すると68分、遂に均衡が崩れた。途中出場のペドリが左サイドから中央へドリブルでボールを持ち運び、ボックス右角でフリーなっていたラミン・ヤマルにパス。そのヤマルは左足でゴール左へとシュートを沈め、バルセロナが先制した。

一方の先制されたアスレティック・ビルバオはその後、交代策を講じつつ得点を奪いにいく。だが、チャンスを作り出しはするものの、最後の最後で精彩を欠いてしまい、無得点のまま試合が経過していく。

結局、試合はこのまま終了。バルセロナが1－0でアスレティック・ビルバオに勝利し、リーグ戦3連勝を達成したほか、2位レアル・マドリードとの勝ち点差「4」を維持した。

アスレティック・ビルバオはこのあと、14日に行われる次節で敵地にてジローナと対戦。バルセロナは、10日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16で敵地にてニューカッスル（イングランド）とのファーストレグを戦う。

【スコア】

アスレティック・ビルバオ 0－1 バルセロナ

【得点者】

0－1 68分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

【動画】ヤマルの決勝弾はリーグ戦14ゴール目！