ドルトムントは7日、ドイツ代表MFユリアン・ブラントの今シーズン限りでの退団を発表した。

ドルトムントでマネージング・ディレクターを務めるラース・リッケン氏は、1－2で勝利した7日のケルン戦後にドイツメディア『スカイ』で、今季限りで契約が終了するブラントの退団を明かした。

「率直な話し合いの結果、（今季限りで）満了となる彼の契約は更新しないことで合意した。彼はボルシア・ドルトムントで数百試合に出場した。彼には感謝しかない。7年間、我々のためにプレーしてくれた。彼は数週間後に30歳になる。我々は新たな方向へと進んでいく。これは双方にとって良い機会となるはずだ。深い感謝の気持ちを込めて、別れを告げる」

2019年7月にレヴァークーゼンから加入したブラント。加入以降は2列目を主戦場に公式戦297試合に出場し、56ゴール68アシストを記録。

ドイツ代表として通算48キャップを刻む29歳のMFは、今季もここまで31試合10ゴール2アシストを記録。ゲームキャプテンも務めるなど、ドルトムントの中心選手として活躍している。

現時点で今後の去就は不明となっているが、シーズン残りで節目の300試合出場達成は決定的だ。