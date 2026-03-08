リヴァプールは7日、オランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフとの契約を2032年6月まで延長したと発表した。

現在23歳のフラーフェンベルフは2023年9月にバイエルンからリヴァプールに移籍した。昨シーズンは中盤の一角としてスタメンの座を確保すると、最終的に公式戦49試合に出場して4アシストという成績で、プレミアリーグ優勝に大きく貢献した。今季はここまで公式戦36試合に出場して4ゴール6アシストを記録している。

フラーフェンベルフは、クラブ公式サイトを通じて「本当に、本当に嬉しいよ。これだけのビッグクラブと契約を延長できてとても誇りに思う。これからも、このクラブで長くプレーできることが決まってとても幸せだ」と、契約を延長した喜びを語った。

そして、「クラブ、（アルネ・スロット）監督からの信頼を肌で感じることができた。だから簡単に決断できたよ。家族もここで幸せに過ごしているし、ここでもう3年ほど生活しているから、色々と知っている。ここで過ごせることを嬉しく思う」と、契約延長を決めた理由や充実ぶりを語った。

またフラーフェンベルフは、「短期的な目標としては、シーズンを可能な限り良い結果で終えることだ。長期的な目標を言えば、リヴァプールでより多くのトロフィーを勝ち取りたい」と、リヴァプールでのタイトル獲得へ意気込みを述べ、サポーターへの感謝を次のように語った。

「サポータとはとても良い関係を築けている。僕が良いプレーをするたびに、チャントを歌ってくれるんだ。心から感謝しているよ。みんながいなければ今の僕たちはあり得ない。これから多くのトロフィーをサポーターに届けたいと思っているし、そうするつもりだよ」

【動画】リヴァプールがフラーフェンベルフとの契約延長を発表！