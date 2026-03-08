ブンデスリーガ第25節が7日に行われ、マインツはシュトゥットガルトと対戦した。

佐野海舟と川﨑颯太が所属するマインツは、24試合が消化したリーグ戦で勝ち点「23」の現在14位。リーグ3連勝を達成した後、2分1敗と波に乗ることはできず。自動降格圏の18位ヴォルフスブルクとは勝ち点差「3」と残留争いは熾烈を極めており、勝ち点「1」の重要性が増している。

今節は4位シュトゥットガルトとの対戦で佐野はスタメン出場、川﨑はベンチから出番を待つことになる。

試合はアウェイのシュトゥットガルトが主導権を握るも、30分にマインツにチャンス。シェラルド・ベッカーのクロスにフリーでフィリップ・ティーツがヘディングシュートを放つが、GKアレクサンダー・ニューベルが死守。時間が進むにつれてマインツがボールを保持する時間を増やし始める。

すると39分、CKの混戦から最後はイ・ジェソンが頭で押し込み、マインツが先制に成功。マインツは1点のリードで上位チーム相手に試合を折り返す。

後半に入り50分、佐野がボールカットすると、そのままドリブルを開始し、ミドルシュート。マインツは5－3－2のブロックを形成しつつ、追加点を目指す。65分にはシュトゥットガルトのバックパスが乱れ、ティーツにビッグチャンスが訪れるものの、決め切れず。その後のパウル・ネーベルのシュートもポストに直撃する。

迎えた76分、デニズ・ウンダフの落しにエルメディン・デミロヴィッチが強烈なシュートを放ち同点に追いつく。さらに77分にはウンダフが背後に抜け出し、ゴールを沈め、シュツットガルトは2分間で鮮やかな逆転に成功する。

これで試合は終わらず、ダニー・ダ・コスタが押し込み、90分にマインツが同点に追いつき、2－2でタイムアップ。マインツは次戦、12日にカンファレンスリーグ・ラウンド16第1戦でSKシグマ・オロモウツ（チェコ）と対戦した後、15日にブレーメン戦を控える。

【スコア】

マインツ 2－2 シュトゥットガルト

【得点者】

1－0 39分 イ・ジェソン（マインツ）

1－1 76分 エルメディン・デミロヴィッチ（シュツットガルト）

1－2 77分 デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）

2－2 90分 ダニー・ダ・コスタ（マインツ）