ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、リーグMVP4回（2021,2023-2025）をはじめ数々の実績を残している。その大谷の打ち方を取り入れ飛躍を目指している選手が、2024年のワールドシリーズ（WS）で戦ったニューヨーク・ヤンキースにいるという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今回登場したのは、現在23歳のスペンサー・ジョーンズ外野手。2022年のドラフト1巡目（全体25位）でヤンキースに入団し、昨季は2A、3Aで計35本塁打を放った期待のプロスペクトだ。

同メディアは「ジョーンズは大きなパワー、優れた守備力、走塁のスピードを兼ね備えているが、質の高いコンタクトを生み出すことに苦しみ、それがメジャーのロースター入りを逃す要因となってきた。そこで彼は、安定したコンタクトを生むため、足を素早く着地させる『トウダウン型』のスイングを取り入れたのだ。彼は現MVPである大谷を研究しながら、その動きを自分の打撃に取り入れようとしている」と言及。

続けて、「トウダウンのスイングで一番うまいのは大谷だと思う。だから、彼の動きのいくつかを見て、自分がやろうとしていることと重なる部分を参考にしているんだ」というジョーンズのコメントを伝えつつ、「スプリングトレーニング序盤の結果は上々だ。ここまで10打数3安打で、そのうち3本が本塁打。さらに三振が4つ、四球が2つという内容になっている」と記している。

