トロント・ブルージェイズへ移籍1年目の岡本和真内野手は、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場する。同僚のウラジミール・ゲレロJr.内野手もドミニカ共和国代表として出場予定であり、早くも火花が散っている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスラブ・クマー・ガタック記者が報じた。

日本とドミニカ共和国は、WBCで無敗の優勝を果たした唯一のチームである。また、日本は2006年、2009年、2023年の3度の優勝でトップに立ち、ドミニカ共和国は2013年の1度だけである。

ともに今大会の優勝候補だと見られている両国では、ゲレロJr.が昨季のポストシーズンで29本の安打を放ち、歴代2位タイの記録を残すなど絶好調。一方の岡本も2023年大会で打率.333を記録し、日本の優勝に貢献した。

両国には激しい戦いが予想されており、ゲレロJr.は岡本に対して「今はチームメイトだが、土曜日以降は敵同士だ」と語った。

注目が高まるWBCについてガタック氏は「こうしてブルージェイズのチームメイトが敵対する立場となった以上、火花が散るのも当然だろう」と言及した。

