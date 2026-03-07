Gyoki's

三浦市の自然豊かな三戸浜海岸近くにある、おにぎりとお惣菜のお店、Gyoki’s(ギョーキーズ)へ訪れました。広大な畑道を抜け、住宅の中に見えてきた外観は、一見お店とは分からない佇まい。京急久里浜線三崎口駅から歩いて17分の立地です。

おにぎり屋さんのはじまり

2016年に藤沢から三戸浜へ移り住んできた、オーナー夫妻の安部さん。相模湾の近くの町を探し求めて、この場所に出会いました。三戸浜のことは全く知らず、訪れた時に直感的に縁を感じたそうです。海岸からの夕焼け、野うさぎやかえるなどの自然と共存できる三戸浜に惚れ、今もなおこの場所に魅了されています。

元々はお店を開く予定ではなく、現在店舗になっている一階はご自宅のガレージとして設計され、趣味のバイクが置かれていました。天井が高く、窓からの日差しで冬は暖房がなくても日中は温かく過ごせるそうです。

三戸浜での暮らしは、決して順風満帆ではありませんでした。地元の方との関わりや地域の習わしに戸惑い、「自分たちはここにいていいのだろうか」と悩んだ時期もあったそうです。

そんな時に、改めて自分たちがいるこの地の歴史を知り、ビーチクリーンや自然環境保全の活動を意識し始めるようになりました。古くから祀られている地を巡り、たどり着いたことは、おにぎり屋さんを通して自分たちの世代から、食文化を繋げていくこと。

2023年3月のオープンから、今年で3年目に入るところです。三戸浜に訪れる人への案内所としても町に貢献していきたいと考えています。

おにぎりの具材

昔からおにぎりとは行楽や旅のお供として、身近な食べ物としての長い歴史があります。

伝統的な手法でお米を炊き、素材や調味料など厳選したものを使っていることなど、こだわりの強さを感じました。

作れるものは、なるべく手作りで食べてもらいたいと、一つ一つ丁寧に具材を作っています。三崎鮪のフレークは、本来の鮪の色は茶色ですが、ビーツで漬けることで鮮やかなピンク色に仕上がっていました。ビーツは栄養価も高く、見た目だけではなく体にも良いものをと考えました。

おにぎりの具材をトッピングで追加して、自分好みに注文することもできます。特に人気なのは、梅+昆布、卵黄+三崎鮪フレーク。他にも、三戸のサンコロ（三戸浜にあるサンコロ岩をイメージして豚肉をルーローハンにしたもの）など、気になるメニューもいっぱいありました。

お米への想い

オープン当初は、おにぎり屋さんとして始まりましたが、米の価格高騰や流通の混乱と重なり、予定していた農家さんから仕入れができない時期がありました。このまま、おにぎり屋さんとして続けられなくなると、諦めかけたことも。

そんな中、応援してくれる周りの方々からのアドバイスもあり、お惣菜を始めることになりました。おにぎりと相性の良いおかずたちが、おにぎりの存在を支え、今では仕出し弁当としても多くの注文が入るようになったそうです。

テイクアウトしたおにぎりを、三戸浜の海で食べて、帰りに入れ物は戻してもらうなど声をかけています。環境のことを考え、お弁当箱や包紙は全て紙を使い、プラスチックのない生活を心がけています。

お米は特別栽培のササニシキを使っています。あまり特別栽培米という言葉に馴染みがありませんが、農薬や化学肥料のレベルを50%以下で育てたお米のことを言うそうです。手作りで作った羽釜で炊き上がるお米には、想いが詰まっています。

炊き上がったお米をおひつに移して、天日塩を混ぜ込むことで塩味がまんべんなく馴染むとのこと。そこからの工程一つにも研究と学びを重ね、今のGyoki’sのおにぎりが完成しました。

おにぎり屋さんを通して  “物事の真の姿を見分ける力を伝え、感謝を忘れないこと” この土地で紡がれてきた時間や人の想いまで包み込んでいるようでした。今後は地域のマルシェや、イベントでの出店も予定されているので、Gyoki'sのおにぎりに出会うチャンスがたくさんありそうです。週末の小さな旅に、Gyoki’sを訪れてみてはいかがでしょうか。

 

最寄り駅 三崎口駅, 京急久里浜線
住所 〒238-0112 神奈川県三浦市初声町三戸1067−2
駅徒歩 京浜急行三崎口駅から徒歩17分
営業日 火曜日
営業時間 9:00~17:00
定休日 月曜日
予約 電話予約
電話番号 070-1466-9334
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 1000
支払い方法 現金
席数 3席
席の種類 カウンター席
個室 無し
貸切 貸切可能
駐車場 有り
最大駐車台数 1台
設備・サービス 落ち着いた空間
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/gyoki.s_mitohama/
備考 三浦市内配達可能、横須賀市ご相談