FAカップ5回戦が7日に行われ、マンスフィールド・タウン（イングランド3部）とアーセナルが対戦した。

マンスフィールドはFAカップ3回戦でシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）を下すと、4回戦ではバーンリーに2－1で勝利し、2カテゴリー上のチームを撃破。ポート・ヴェイルとともに3部チームながらFAカップ5回戦に進んだ。一方、アーセナルもここまで順調に勝ち上がり、リーグ戦から中2日でマンスフィールドの本拠地に乗り込む。

試合は立ち上がりにアーセナルのマックス・ダウマンとレアンドロ・トロサールにチャンスが訪れると、負けじとマンスフィールドも縦に速い攻撃からアーセナルゴールを脅かす。時間の経過に連れて、徐々にアーセナルがボール保持の時間を増やし、ホームチームを押し込んでいく。

アーセナルは38分にアクシデントが発生。トロサールが足を痛めると、交代を余儀なくされ、代わりにピエロ・インカピエがピッチに送り込まれる。マンスフィールドに手を焼いていたアーセナルだが、41分にようやく試合の均衡を破る。ガブリエウ・マルティネッリのパスを受けたノニ・マドゥエケがミドルシュートを沈め、リードを奪う。

1点のビハインドを背負ったマンスフィールドだが、50分に同点に追いつく。ウィル・エバンスがクリスティアン・モスケラを振り切り、左足でシュート。GKケパ・アリサバレガの牙城を崩し、試合を振り出しに戻す。対するアーセナルは62分にユリエン・ティンバーとエベレチ・エゼを投入すると、64分にカウンターから決定機。しかし、ゴールライン上でクリアされ、勝ち越しとはならない。

迎えた66分、クリスティアン・ノアゴールのアシストからエゼが強烈なミドルシュートを突き刺し、アーセナルが1歩前に出る。再びビハインドのマンスフィールドは何度かエリア内に侵入するも、プレミア首位のディフェンスを破ることはできない。後半のアディショナルタイムは6分と表示され、ロングスローからヘディングシュートを放つが、GKケパが正面でキャッチ。このまま試合は終了し、アーセナルが2－1で勝利。プレミアリーグ首位を走るアーセナルがFAカップ準々決勝進出を決めた。

【スコア】

マンスフィールド・タウン 1－2 アーセナル

【得点者】

0－1 41分 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

1－1 50分 ウィル・エバンス（マンスフィールド・タウン）

1－2 66分 エベレチ・エゼ（アーセナル）

【ゴール動画】途中出場エゼが勝ち越しゴール！




