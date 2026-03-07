大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ右足首の手術を受けたトミー・エドマン内野手が開幕に間に合わないとみられている。空いた二塁は現在、キム・ヘソン内野手が最有力候補と目されているが、WBCを経て状況が変わる可能性もありそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

キムは日本時間1日からWBC韓国代表に合流しているが、それまで出場していたオープン戦では打率.462、1本塁打、5打点、OPS1.154と、レギュラー獲りへ向け好アピールを見せていた。

一方、同メディアは「名前が挙がっているもう一人の候補がいる。それがサンティアゴ・エスピナル内野手だ。ドジャースはスプリングトレーニング開始直後にひっそり契約を結んだが、当初はあくまで層を厚くするための補強と見られていた。それでも、デーブ・ロバーツ監督は『彼にとって状況は良い方向に向かっている。チームにとって助けになる選手で、最低ラインを引き上げてくれる存在だ』と、彼が開幕ロースター入りする可能性を否定していない」と指摘。

続けて、「キムがWBCに出場し、チームの目の届かないところにいる今、エスピナルがレギュラー争いに本格的に割って入るチャンスは十分にある。最終的にベンチ要員に収まる可能性もあるが、韓国がWBCでどこまで勝ち進むか、そしてキムがどれだけ存在感を示すか次第では、開幕を迎える頃にはエスピナル最有力候補に浮上する可能性もある」と記している。

