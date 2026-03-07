侍ジャパンの井端弘和監督が7日、試合前会見に臨み、韓国との一戦に向けた警戒点やチームの戦い方について語った。

日本のファンにどのような試合を届けたいか問われると、井端監督は「日本らしいつなぎの野球で勝ちたいと思っています」と語った。

長打だけに頼るのではなく、つなぎながら得点を重ねていくスタイルで勝利を目指す考えを示した。

今大会の韓国については、長打力のある打線を警戒。「一番怖いのは、ランナーを置いてからの一発だと思います」とし、一瞬で試合の流れを変える長打を防ぐことが重要になると話した。

先発する菊池雄星投手については「ストレートや変化球など、いろんなボールを投げ分けて持ち味の投球をしてもらえればいい」と期待。

「良い流れを持ってきてもらえれば」と語り、試合の主導権を握る投球を望んだ。

理想のゲームプランに問われると、「いや、もう勝てればそれだけでいい、出た選手がきっちりと仕事を果たしてもらえればいいなと思います。」と勝利への執念を見せた。

また、鈴木誠也や吉田正尚の守備について問われると、「まったくやったことがないわけではないと思うので、取れる打球を取ってもらえればいい」とコメント。

特別な要求はせず、基本的なプレーを期待していることを明かした。日本らしいつなぎの野球と、投手陣の粘り強い投球。井端監督はそのスタイルで韓国との一戦に臨む。

