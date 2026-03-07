明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節が7日に行われ、浦和レッズと水戸ホーリーホックが対戦した。

前節はともに悔しい形で勝ち点「3」を逃した。2点リードをひっくり返されて鹿島アントラーズに逆転負けを喫した浦和と、川崎フロンターレに土壇場で2点差を追いつかれてPK戦で敗れた水戸。バウンスバックを誓う両者が、公式戦では7年ぶりに、『埼玉スタジアム2002』では初めて対戦した。

前半は水戸が積極的なサッカーで敵陣に押し込む時間が続くが、あと一歩のところでゴールに届かない。すると41分、ここまで攻撃がイマイチ噛み合っていなかった浦和が先制に成功する。マテウス・サヴィオが左に展開しようとして出したパスが、相手に当たってペナルティエリア手前に流れる。これを回収した柴戸海は密集の中をうまく通してボックス内の肥田野蓮治にパス。レッズ期待の22歳は冷静に相手をかわして左足で流し込み、2試合連続ゴールで今季3点目を記録した。

後半はこう着状態が続くなか、72分に浦和の絶好機が訪れる。金子拓郎がフォファナ・マリックのファウルを誘ってPKを獲得し、水戸のDFは2枚目のイエローカードで退場。数的有利を得た浦和は、キャプテン渡邊凌磨がペナルティスポットに立つと、右足を振り抜きゴール右を狙ったが、ポスト直撃で追加点とはならなかった。

試合終了間際には19歳の照内利和が投入直後にJリーグ初ゴールを挙げて、浦和は今季3勝目。水戸は今季2敗目で90分未勝利が続く。次節は14日に行われ、浦和は『MUFGスタジアム』で東京ヴェルディと、水戸はホームでFC東京と対戦する。

【スコア】

浦和レッズ 2－0 水戸ホーリーホック

【得点者】

1－0 41分 肥田野蓮治（浦和）

2－0 90＋3分 照内利和（浦和）

【ゴール動画】浦和vs水戸