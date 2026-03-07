WBC 最新情報

5日に開幕したWBCには、大会連覇を目指す侍ジャパンをはじめ20か国の代表チームが参加している。MLBスカウト陣にとっては、まだ見ぬ逸材の“見本市”のような面もあるが、侍ジャパンでは先発左腕の曽谷龍平が注目銘柄になり得るかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

曽谷は2022年ドラフト1位でオリックスに入団すると、翌2023年から昨季まで51登板、16勝21敗、防御率3.25といった通算成績をマーク。今年1月末に追加メンバーとして侍ジャパンに選出され、強化試合では2登板、計4回を投げ4失点、被安打6、四死球2、4奪三振といった数字を残している。

同メディアは「曽谷の速球はNPBでも屈指で、被打率は.177に抑えている。使用頻度では2番目に多い球種だが、MLBの打者と継続的に対戦するには、さらに空振りを奪える力と、速球の球速向上が求められるだろう。良いニュースとしては、彼のスライダーにはすでに“ジェットコースタースライダー”という素晴らしいニックネームが付いていることだ」と伸びしろ十分と指摘。

続けて、「彼は山本由伸投手を筆頭に、MLB先発候補を次々と生み出してきたオリックスの投手だ。もしドジャースが今後のオフシーズン、リリーフの補強が必要なら、彼は誰も予想していない低コストの選択肢になるかもしれない」と期待を寄せている。

