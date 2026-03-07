明治安田J1百年構想リーグ第5節が7日に行われ、FC東京と横浜F・マリノスが対戦した。

今季最初の『THE国立DAY』は、前節初黒星を喫したFC東京と前節初白星を挙げた横浜FMが激突。試合の均衡が破れたのはなんと開始30秒。右サイドから佐藤恵允が相手DFラインの背後にスルーパスを通すと、抜け出した長倉幹樹が相手GKとの駆け引きを制してゴールへ流し込み、FC東京が幸先よく先制した。

16分、FC東京がリードを広げる。長倉のサイドチェンジを左サイドで受けた佐藤龍之介が、カットインで中央へと切れ込み右足一閃。ニアのゴール左を狙って突き刺し、19歳逸材はFC東京のトップチームで初得点を記録した。

その後もFC東京が横浜FMを圧倒。PK取り消しやオフサイドなどもあり追加点は奪えなかったが、2点リードで折り返す。

後半も開始45秒でFC東京の得点が生まれる。自陣での奪取から持ち運んだアレクサンダー・ショルツが、絶妙のスルーパスをDFラインの背後に通す。抜け出したマルセロ・ヒアンのシュートはポストに阻まれたが、こぼれ球をマルセロ・ヒアン自ら押し込んだ。

試合はこのまま終了し、FC東京は90分2勝目、横浜FMは今季4敗目となった。次節は14日に行われ、FC東京は敵地で水戸ホーリーホックと、横浜FMはホームでジェフユナイテッド千葉と対戦する。

【スコア】

FC東京 3－0 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 1分 長倉幹樹（FC東京）

2－0 16分 佐藤龍之介（FC東京）

3－0 46分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

【ゴール動画】FC東京vs横浜FM