明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節の7試合が7日に行われた。

EAST-Aでは4戦無敗の首位ベガルタ仙台と3連勝中の2位湘南ベルマーレが激突。仙台が23分に先制したものの、湘南は83分にアルトゥール・シルバの2試合連続ゴールが生まれて追いつく。それでも、PK戦を4－2で制した仙台が、勝ち点を「13」に伸ばした。

EAST-Bの首位RB大宮アルディージャは、敵地でいわきFCと対戦。74分に泉柊椰の3試合連続ゴールで先制したが、83分にセットプレーで追いつかれて、大宮は90分での連勝が「4」でストップ。PK戦を迎えると、いわきが最初の2人で失敗したのに対し、大宮は4人目と5人目が失敗。サドンデス突入で大宮の7人目を務めた加藤玄も決められず、大宮は勝ち点「1」に終わった。

同グループの藤枝MYFCとジュビロ磐田による“蒼藤決戦”は、磐田が先制したものの前半のうちに藤枝が追いつきPK戦に突入。6人目で失敗した磐田は勝ち点「1」の獲得にとどまった。また、EAST-Bで未勝利の北海道コンサドーレ札幌は、敵地で松本山雅FCと対戦して0－3で完敗。札幌は2連敗で4敗目となった。

WEST-Aの首位に立つ高知ユナイテッドSCが、3位アルビレックス新潟と敵地で対戦した一戦は、高知が前半に2点を先行するが、新潟が後半に追いつきPK戦に突入。PK戦を4－3で制した高知が、勝ち点「2」を積み上げて首位をキープした。

WEST-Bでは、開幕4連敗の最下位ギラヴァンツ北九州と開幕4連勝のテゲバジャーロ宮崎が対戦。6分で北九州が先制したが、宮崎が前半のうちに3点を奪い返す。北九州は後半に1点を返したが、逃げ切った宮崎が特別大会で唯一の5連勝スタートとなった。一方、サガン鳥栖は敵地でレノファ山口FCに0－2で敗れ、3連敗となった。

7日の結果と8日の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第5節

▼3月6日（金）

【WEST-A】

FC大阪 2－0 奈良クラブ

▼3月7日（土）

【EAST-A】

ベガルタ仙台 1－1（PK戦：4－2） 湘南ベルマーレ

【EAST-B】

いわきFC 1－1（PK戦：5－4） RB大宮アルディージャ

藤枝MYFC 1－1（PK戦：6－5） ジュビロ磐田

松本山雅FC 3－0 北海道コンサドーレ札幌

【WEST-A】

アルビレックス新潟 2－2（PK戦：3－4） 高知ユナイテッドSC

【WEST-B】

レノファ山口FC 2－0 サガン鳥栖

ギラヴァンツ北九州 2－3 テゲバジャーロ宮崎

▼3月8日（日）

【EAST-A】

ヴァンラーレ八戸 vs 横浜FC

モンテディオ山形 vs ブラウブリッツ秋田

栃木シティ vs ザスパ群馬

SC相模原 vs 栃木SC

【EAST-B】

福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ

FC岐阜 vs ヴァンフォーレ甲府

【WEST-A】

カターレ富山 vs 愛媛FC

ツエーゲン金沢 vs 徳島ヴォルティス

カマタマーレ讃岐 vs FC今治

【WEST-B】

大分トリニータ vs 鹿児島ユナイテッドFC

レイラック滋賀FC vs ロアッソ熊本

ガイナーレ鳥取 vs FC琉球