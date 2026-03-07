明治安田J1百年構想リーグ第5節が7日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦した。

“J1”で17年ぶりに“千葉ダービー”が復活。ここまでPK2敗・90分2敗で未勝利の千葉が、開幕3連敗から前節初勝利を挙げた柏を『フクダ電子アリーナ』に迎えた。プレシーズンマッチのちばぎんカップでは柏がスコア以上に千葉を圧倒して2－1で勝利しており、ホームの千葉は雪辱を誓う一戦だ。

ただ、前半はちばきん杯同様に柏が押し込む展開に。何度も決定機を生み出すが、あと一歩のところでゴールに届かず先制点を奪えない。対する千葉はカルリーニョス・ジュニオの負傷交代にも見舞われ、決定機を作れないまま最初の45分間を終えた。

試合の均衡が破れたのは後半開始早々の48分、千葉が先制に成功した。自陣から送られたロングボールに空中で合わせたエドゥアルドは、頭で近くの津久井匠海に落とす。津久井はペナルティエリアの外から左足を振り抜き、鋭いシュートをゴール左下に突き刺した。

61分、千葉がリードを広げる。右コーナーキックから日高大が山なりのボールを送り、ファーの前貴之はゴール前で折り返す。最後は混戦のなか石川大地が押し込んだ。

交代カードを積極的に切って反撃に向かう柏は、こぼれ球を久保藤次郎が押し込む形で、88分にようやく一点を返す。その後も決定機が訪れたが、相手GK若原智哉のファインセーブに阻まれるなど、次の1点が遠い。

試合はこのまま終了し、千葉は今季初勝利、柏は今季4敗目となった。次節は14日に行われ、千葉は敵地で横浜F・マリノスと、柏はホームでFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 2－1 柏レイソル

【得点者】

1－0 48分 津久井匠海（千葉）

2－0 61分 石川大地（千葉）

2－1 88分 久保藤次郎（柏）

