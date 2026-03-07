リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが、今季ここまでの自身の状況に言及した。

現在31歳のロバートソンは2017年7月にハル・シティからリヴァプールに加入し、不動の左サイドバックとして数多くのタイトル獲得に貢献してきた。しかし、現行契約が2026年6月30日までとなっている中で、今季はハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズが加入した影響でベンチスタートとなる試合数が増え、ここまで公式戦27試合に出場しているものの、先発出場は14試合にとどまっている。

そんなロバートソンだが、6日に行われたFAカップ5回戦のウルヴァーハンプトン戦では1ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、3－1での勝利に大きく貢献を果たした。なお、イギリスメディア『TNT Sports』によると、同選手が1試合でゴールとアシストを記録したのは、2021年12月以来のことになったという。

去就には注目が集まっているなか、ロバートソンは試合後にイギリスメディア『BBC』で「リヴァプールのユニフォームを着て、何かを証明する必要があるのかどうかはよくわからない」と語りながら、次のように続けた。

「ファンは僕がピッチに立つたびに全力を尽くしていることを知ってくれていると思うし、それを信じてほしい。もう9年もそうしてきたからね。ただ、ピッチに立ったら楽しみたいだけなんだ」

また、ポジションを争うケルケズの存在について聞かれたロバートソンは「ミロシュは素晴らしい左サイドバックだし、昨シーズンはボーンマスで素晴らしいシーズンを過ごした。ビッグクラブに馴染むのに少し時間がかかったけど、それは誰にでもあることだ」と言及しつつ、自身が置かれている状況には理解を示していることを明かした。

「クラブは前進しなければならない。長年ここにいる選手たちはもう若くはない。30代になっているのだから、代わりの選手が入ってこなければならない。僕たちはそれを理解していて、それがクラブに求めていることだ」

「彼らには野心を持って、あらゆる分野で競い合ってほしいと思っている。そして、それを受け入れなければならない。僕はキャリアを通して競争に直面してきた。今シーズンも例外ではない。もちろん、望むほど多くの試合に出場できていないけど、それもサッカーの一部だ」

【ハイライト動画】ロバートソンが1ゴール1アシストを記録！