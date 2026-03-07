WBC 最新情報

2017年以来のWBC優勝を目指すアメリカ代表は日本時間5日、コロラド・ロッキーズと強化試合を戦い14-4で勝利した。野手陣は5本塁打を放つなど順調な仕上がりを見せたが、その裏でクレイトン・カーショー投手の扱いが難しくなっているようだ。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

同戦のカーショーは4回に2番手として登板したが、先頭打者にいきなり本塁打を浴び失点すると、その後中飛、四球、中飛としたところで降板。0.2回2失点、被安打1、四球1といった投球内容だった。

同メディアは「カーショーの投球内容は、マーク・デローサ監督の頭を悩ませるものとなった。さらに、ファンの間ではカーショーについて決断を求める声も高まり、別の投手と交代させるべきではないかという意見も出ている。マウンドで苦しむ姿を見るのはつらいものだった。本塁打を打たれた球は明らかにコマンドを欠いたが、問題はその一球だけではなく、その回の投球全体に及んでいた」と言及。

続けて、「例えば、彼は4回を85マイルのフォーシームで切り出したが、これは低すぎてボールとなった。続く球は86マイルの速球だったが、今度は高すぎてゾーンを大きく外れた。さらにスライダーも投じたが、これもまたゾーンを大きく上回った。ダイヤモンドから離れていた期間のせいだというのもいいが、水曜日のカーショーは、ドジャースファンがいつも見てきた投手とは明らかに違っていた」と指摘している。

