バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが、今季チームメイトのイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードを称賛した。6日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

今季マンチェスター・ユナイテッドからのレンタル移籍でバルセロナに加入しているラッシュフォードは、ここまで公式戦36試合出場で10ゴール13アシストを記録する活躍を見せており、3000万ユーロ（約55億円）に設定されている買い取りオプションが行使される可能性も期待されている。

そんな同僚の活躍にレヴァンドフスキは感銘を受けている模様で、ラッシュフォードの実力と性格に驚いたかと聞かれると、「数回のトレーニングセッションを終えたら、そんなことはなくなった。彼には大きな可能性があるからね」と高く評価していることを明かした。

「彼にはすべてがある。スピード、テクニック、シュート力、左足、右足、スキルもある。マーカスは素晴らしい選手だ。もし彼に自信を与え、彼がそれを信じれば、彼は200パーセントの力で応えてくれる」

「本当に良いやつだよ。ロッカールームでは隣に座っているから、話をするんだ。卓球もしたりするしね。彼はとても親切で、すごくいい奴だと思うけど、だからこそ、誰かが彼の側にいる必要があると思う。もし彼が自信を持つことができれば、最高のサッカーを、最高のレベルでプレーできるはずだ」