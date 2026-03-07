侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕を迎える中、前回大会で日本に敗れて準優勝に終わったアメリカ代表がリベンジを誓っている。アメリカ代表のエースであるポール・スキーンズ投手が国を代表して投げることの思いを述べた。米メディア『ニュース・ウィーク』が報じている。

スキーンズは「準備は大きく変わったわけではない。一部を少し早めただけで、それほど違いはない。ユニフォームを着ること、今日クラブハウスに入って皆の姿を見たことは本当に特別だ。言葉では言い表せない感覚だ」と代表入りの喜びを強調した。

前回大会でアメリカは投手陣に課題を抱えながらも決勝進出を果たしたが、大谷翔平選手や山本由伸投手を擁した侍ジャパンに敗れている。今大会ではスキーンズが加わることで投手陣の強化が期待されている。

さらに、サイ・ヤング賞受賞のタリク・スクバル投手が1試合に登板予定であるほか、ローガン・ウェブ投手、ノーラン・マクリーン投手、クレイ・ホームズ投手、メイソン・ミラー投手、グリフィン・ジャックス投手、ギャレット・ウィットロック投手、クレイトン・カーショウ投手ら多彩な顔ぶれが揃う。

豪華なメンバーを揃えているアメリカ代表について、同メディアは「アメリカ代表は2023年に決勝で日本代表に敗れ準優勝に終わったが、今回はアーロン・ジャッジ外野手とエースのスキーンズを筆頭に雪辱を誓っている」と言及した。

