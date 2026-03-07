大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として活躍できるか注目されている。オープン戦ではここまでピリッとしない投球が続いているが、この調子のままだとリバー・ライアン投手に取って代わられるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

佐々木はここまでオープン戦２試合に登板し、１戦目は1.1回３失点、被安打３、四球２、2戦目は2.0回4失点、被安打2、四球3という投球内容を記録。2戦目は初回に1死もとれずに4失点を降板した一方、特別ルールにより再登板した2回からは2イニングを無安打無失点に抑えている。

ライアンも佐々木と同じく2試合に登板しているが、1戦目は1回無失点、被安打0、四球1、2戦目も2回無失点、被安打0、四球1と無失点投球を披露。現段階だと、ライアンの方が投球が安定しているという状況だ。

同メディアは両名について、「ライアンは既に好位置にいるが、佐々木の評価が急落しているため、開幕が近づく頃にはさらに魅力的な選択肢になる可能性もある。スプリングトレーニングはまだ半分ほど残っており、佐々木が調子を上げる時間もあれば、ライアンが数回つまずく可能性もある。ただ、ファンはドジャースほど、佐々木の準備が整っているとは考えていないようだ」と指摘している。

