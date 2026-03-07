中島卓也、し烈な二遊間争い。新庄野球を支える”守備”で猛アピールを【え…

エラーした分は、公式戦で取り返せ

WBC初日は韓国-チェコ戦のナイターを見に東京ドームへ駆けつけた。昼間のオープニングゲームではチャイニーズタイペイの3番手としてスン・イーレイが登板し、2/3イニング（20球）、1被安打・2四球で満塁を作ってベンチに下がっている。国際大会の経験を持つイーレイが硬くなるのを見て、やっぱりWBCは特別なのだなぁと実感した。韓国‐チェコは両軍合わせて5本のホームランが出る派手な試合だった。まぁ、僕は間近でお目当てのイ・ジョンフが見られて眼福であった。が、試合終盤、スマホで速報を見ていた仲間が「ああ、中島卓也が‥」と言ったのだ。ちょうど同じ時間、ファイターズはエスコンで西武とのオープン戦2連戦（GAORAの土井悠平アナは「プレシーズンゲーム」と表現）を戦っていた。それがどうやら中島卓也のタイムリーエラーで逆転負けを喫したらしい。

WBCのお祭りムードから一気に醒めた。僕のコラムをご覧になったことのある方は僕が長年の中島卓也ファンだというのを知ってらっしゃるかもしれない。僕は映画館で「F列の9番」の席を選ぶほどの中島ファンだ。今年は西川遥輝の復帰で久々に「ハルタク」コンビが見られると喜んでいた。新外国人カストロの守備が安定していることから、二遊間の争いはますます激化している。そこに割って入る上で、名手中島の堅実な守備は大前提のはずだ。それがオープン戦とはいえ、試合を左右するタイムリーエラーをしてしまった。帰宅してさっそく9回表の満塁のピンチをチェックする。スコアは3対2、ファイターズ1点リード。2死満塁の場面、マウンドには玉井大翔。西武の3番秋山俊に上手くセカンドゴロを打たせた。何でもない当たりだ。それを中島が逸らしてしまった。

捕って送球すればいいシーンなので、「（ダブルプレー等）送球を焦って後逸」ではない。上手の手から水が漏れるというやつか。僕は「中島の守備力が衰えた」という印象にならなければいいなぁと思う。優勝を目指すシーズンだ。ここぞというときにベテランの力が要る。中島卓也はそうした安心材料になるべき存在だ。シーズンが始まったらいつか中島の美技でチームを救ってほしい。約束だ。そのとき、僕らファンはああ、あのときのエラーを取り返したなと思うだろう。

新庄野球の大事な要素

ただこの西武2連戦はなかなか考えさせられるものだった。練習試合、オープン戦とここまでファイターズは打線好調のイメージだった。まぁ、戦力的にも往年のビッグバン打線に匹敵する「打ち合いに勝てる」打線が組めそうだ。ただいつも打線爆発ってわけにもいかない。3/4の初戦はファイターズ先発、達孝太がランナーを背負って何とかしのいでいたのに対し、ファイターズ打線は中島卓也の内野安打と今川優馬のソロホームラン（5安打で2-0勝利）、翌5日の2戦目は前述の通り、タイムリーエラーで負けた試合だが、ファイターズ打線はわずか5安打（3得点）。2日ともヒットの数で上回れている。どちらもクロスゲームだったが、勝敗を分けたのは守備力だ。

もちろん相手投手をボコボコにして大勝するのが楽でいいけれど、長いシーズンそうとばかりはいかない。4日の西武戦のように打ち損じのような（相手からするとガックリ来るような）タイムリーと、失投を逃がさないホームランで勝ってしまうのが大事なのだ。帰り道、ファンが「今日はぜんぜん打てなかったけど勝ったなぁ」と言い合うような展開だ。翌5日の試合も中島のエラーがなければ「打てなかったけど勝ったなぁ」だった。

新庄剛志監督はかつて就任会見で「ヒット0本で点を取る」をまるで公約のようにぶち上げた。それは例えばツーランスクイズのような奇策として具現化し、これまで何度も楽しませてもらうことになった。走塁の意識。先の塁を奪い、ベースランニングで膨らまないようにするだけで、得点力はアップする。新庄流は意外にも大変理に適っているのだと僕らは理解した。ただそれは守れてナンボのものだ。今年のプレシーズン、新庄監督の苦言で強く印象に残ったのは、レフト水谷瞬の送球に関してだった。浅い位置からの送球でランナーをホームで刺せないようでは、プロでスタメンは張れないとはっきり言葉にした。新庄野球の大事な要素に守備力がある。守備力で競り勝つ。守備力で敵にプレッシャーをかける。そういうチームが作りたいのだ。特に外野守備に関して。

よくこの時期は「猛アピール」という言い方をする。3安打猛打賞で定位置争いに「猛アピール」。そりゃもう点取りゲームである以上、バッティングは重要なんだけど、守り勝つ力がないと優勝には届かない。中島卓也のエラーからこんな話になって恐縮だけど、守備も「猛アピール」が必要だ。たぶん西武ファンは石井一成をFAで獲得して、タイムリーエラーで勝ったのだからシメシメとほくそ笑んだのじゃないかな。