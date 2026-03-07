













福岡ソフトバンクホークスの野村勇選手は6日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガースとのオープン戦に「3番・三塁」で先発出場し、華麗な守備とマルチ安打で存在感を示した。







6回、ソフトバンク2番手・岩井俊介投手が投球した際、阪神・中野拓夢選手が放った鋭い三塁線のゴロに野村選手が素早く反応。体を横に反転させながら捕球し、一塁へ正確な送球を見せてアウトにするファインプレーを披露した。



ここで打席には1番の柳田。投手にとっては悪夢のような打線の流れだ。



1ボールからの2球目、アウトコースに来た148キロのストレートを柳田が苦も無く弾き返す。打球は中堅方向に一直線に伸び、あっと言う間にフェンスに直撃。二塁走者がホームに還り、ソフトバンクは主砲の貫録の一撃で3－0とリードを広げた。











打撃でも存在感を放った。初回2死無走者の第1打席では阪神先発・村上頌樹投手のカットボールを捉えて左前打を記録。さらに8回の第4打席では6番手・桐敷拓馬投手の直球を弾き返して左前打とし、マルチ安打をマークした。



昨季は126試合に出場し、12本塁打、40打点とキャリアハイを記録。日本シリーズでは延長11回に勝ち越し右越え本塁打を放つなど、チームに大きく貢献した。



今季も野村選手は攻守両面でチームを支える活躍が期待される。ファインプレーと打撃で、ソフトバンクの勝利に大きく貢献する姿に注目が集まる。











【動画】野村勇、三塁線に超反応！横っ飛びファインプレーで魅せる

