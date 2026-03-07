FAカップ5回戦が6日に行われ、ウルヴァーハンプトンとリヴァプールが対戦した。

今週ミッドウィークのプレミアリーグで対峙した両者によるベスト8進出を懸けたFAカップでの再戦。そのリーグ前節では最下位相手に1－2の敗戦を喫し、公式戦連勝が「4」でストップしたリヴァプール。その敗戦からのバウンスバックを図った一戦ではウーゴ・エキティケに代えてリオ・ングモハを起用するなど、若干のターンオーバーを敢行。遠藤航はケガの影響でベンチ外となった。

立ち上がりはホームチームが押し込んだが、時間の経過とともにリヴァプールがボールの主導権を掌握。左に入ったングモハが若手らしい積極性を前面に押し出し、再三の仕掛けからシュート、クロスにつなげていく。

以降は相手陣内でハーフコートゲームを展開するリヴァプール。ただ、自陣深くで堅固なブロックを築くウルヴスに対して、ングモハのドリブル突破やミドルシュート以外に攻め手がなく、頼みのセットプレーも不発。

前半終盤にかけて攻勢を強めたが、好位置で得たドミニク・ソボスライの直接FK、ライアン・フラーフェンベルフのミドルシュートも先制点にはつながらず。スタッツ上はアウェイチームペースも、ホームチームの方が思惑どおりにゲームを進めた。

ゴールレスで折り返した後半。後半も同じメンバーで臨んだリヴァプールだったが、早い時間帯にゴールをこじ開ける。

51分、カウンターから相手ボックス付近で見事なキープ力を見せたモハメド・サラーがDF複数を引き付けると、中央のカーティス・ジョーンズを経由したボールを左で受けたアンドリュー・ロバートソンが強烈な左足シュートをゴール右下隅に突き刺した。

これで完全に勢いづくアウェイチームは53分、今度は相手陣内左サイドのスペースでボールを受けたロバートソンが正確なグラウンダークロスをGKとディフェンスラインの間に流し込むと、ファーに走り込んだサラーが左足ダイレクトで合わせて公式戦2試合連続ゴールを達成した。

百戦錬磨のレフティー2人の活躍で一気に2点のリードを手にしたリヴァプール。以降は前半同様にングモハが果敢にゴールを目指しつつ、危なげなくゲームをコントロールしていく。さらに、69分には殊勲のサラーとングモハを下げてジェレミー・フリンポンと負傷明けのフロリアン・ヴィルツを投入。

そんな中、74分には右サイドから果敢に内側へ仕掛けたカーティス・ジョーンズが左足のミドルシュートをゴール左隅に突き刺し、決定的な3点目を奪った。

その後、接触プレーで痛めたアレクシス・マック・アリスターらを下げてキーラン・モリソンらをピッチに送り込んでゲームクローズに向かったアウェイチームは、後半アディショナルタイムにファン・ヒチャンに一矢報いるゴールを奪われたものの、このまま1－3で逃げ切りに成功。

ギアを上げた後半の3ゴールでウルヴスにリベンジを果たしたリヴァプールが、FA杯準々決勝進出を決めた。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 1－3 リヴァプール

【得点者】

0－1 51分 アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール）

0－2 53分 モハメド・サラー（リヴァプール）

0－3 74分 カーティス・ジョーンズ（リヴァプール）

1－3 90分＋1 ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン）