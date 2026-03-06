













阪神タイガースの大山悠輔選手は6日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場。4回に先制となるレフトフェンス直撃の適時二塁打を放った。











4回2死二塁で迎えた第2打席。ソフトバンクの先発・松本晴投手が投じた3球目の内角直球に対し、大山はうまく腕をたたんで鋭く振り抜くと、打球は高々と舞い上がり左翼フェンスを直撃。二塁走者が生還し、阪神が先制点を奪った。



6回1死一塁で迎えた第3打席では、2番手の岩井俊介投手が投じた5球目のスライダーを捉えて右前打を記録。主砲らしい力強い打撃でこの日マルチ安打をマークし、打線をけん引した。



大山選手は昨季141試合に出場し、13本塁打、75打点を記録。主軸として安定した打撃を見せ、チームのリーグ優勝に貢献した。今季も打線の中心としての活躍が期待される。開幕へ向けて順調な仕上がりをうかがわせる一打となった。























