「球界を揺るがす」大谷翔平所属のドジャース、9選手が絡む超大型トレード…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を獲得した。ワールドシリーズ3連覇へ向け大型補強に成功したが、今後さらなる超大型トレードが実現する可能性もあるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

獲得候補に挙がったのは、ミネソタ・ツインズに所属するジョー・ライアン投手とバイロン・バクストン外野手。ライアンは昨季13勝、バクストンは35本塁打を放つなど、両名ともに主力として活躍中だ。

同メディアは「これはまさに球界を揺るがす可能性のある取引だ。選手9人、オールスター選手2人が関わっており、どちらもロサンゼルス行きとなる。一見すると突飛な話に思えるかもしれないが、この取引は双方にとって理にかなっている」としつつ、ドジャースがアンディ・パヘス外野手ら7名と引き換えにライアン、バクストンを得るというトレード案を提案。

続けて、「ライアンとバクストンを手放すのは痛みを伴う決断だが、ツインズは計り知れない将来性と層の厚さを兼ね備えた、非常に希少なリターンを得ることになるだろう。数だけでなく、質も伴った補強だ。優勝争いをする可能性が低いのであれば、両名の価値が最高潮にある今このタイミングでトレードに踏み切ることこそ、ミネソタにとって最善の選択だと言える。たとえファンや世界中のMLBファンが納得しないとしてもだ」と記している。

