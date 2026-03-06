侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。前回大会でMVPを受賞している大谷は、今大会は打者に専念するものの、2大会連続MVPの候補にあげられている。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のマット・リード記者が言及した。

今大会のMVP筆頭候補に挙げられたのはアメリカ代表のアーロン・ジャッジ外野手であり、続く2番手が大谷となっている。大谷は2023年大会でMVPを受賞しており、今回で2度目の受賞となれば大きな話題となるだろう。

しかし、MVP候補に挙げられたのは両選手だけではない。アメリカ代表ではポール・スキーンズ投手やブライス・ハーパー外野手、カイル・シュワーバー外野手、ガナー・ヘンダーソン内野手、ローガン・ウェブ投手、ボビー・ウィットJr.内野手らも候補だ。

また、ドミニカ共和国代表にもウラジミール・ゲレロJr.内野手とフアン・ソト外野手が挙げられている。

熾烈なMVP争いが予想される中、リード氏は「アメリカ代表には、WBCを戦う中で多くの候補がいる。ジャッジ、スキーンズ、ハーパーといったMLBの強豪選手たちが名を連ねている」と言及した。

