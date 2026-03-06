昨秋の明治神宮大会を制し、秋の全国王者としてセンバツに乗り込む。強力打線と左右の柱を中心とした投手陣を武器に、秋春連覇を狙う。

秋の王者が挑む全国制覇

九州国際大付（福岡）

[caption id="attachment_252437" align="aligncenter" width="530"] 九州国際大付ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付。今大会でも優勝候補の一角として注目を集めている。

昨秋は福岡県大会を1位で通過すると、九州大会では神村学園（鹿児島）、長崎日大（長崎）といった実力校を破って優勝。

明治神宮大会では、初戦から山梨学院（山梨）に9回サヨナラ勝利。

続く花巻東戦（岩手）も8-7で制すと、決勝戦は11-1と大差で神戸国際大付を下し、全国制覇を成し遂げた。

中でも打線は、チーム打率.333と強力。正捕手の城野慶太（3年）、攻守に高いセンスを持つ正遊撃手の吉田秀成（2年）など、能力の高い選手が揃う。

投手陣は、エース右腕の渡邉流（3年）と左腕の岩見輝晟（2年）が中心となり、安定した戦いを見せた。

4年ぶりの出場となるセンバツ甲子園では、秋春連覇に期待がかかる。

