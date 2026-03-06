第6回WBC 1次リーグC組

● 台湾 0 － 13x 侍ジャパン ○

＜3月6日 東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンは6日、WBC初戦で台湾代表に7回コールド勝ち。大会連覇へ最高のスタートを切った。

侍ジャパン打線は2回、7番・牧秀悟（DeNA）の左前打などで無死満塁の好機を作り、一死後、1番・大谷翔平（ドジャース）が右翼スタンドに飛び込む衝撃の満塁本塁打を放ち先制。その後も4番・吉田正尚（レッドソックス）の適時三塁打、9番・若月健矢（オリックス）の適時打などで9－0とリードを広げると、1イニング2打席目となった大谷の右前適時打で一挙10得点のビッグイニングとした。

3回は5番・岡本和真（ブルージェイズ）の中前適時打、8番・源田壮亮（西武）の中前2点適時で3点を追加。3回までに大量13点を奪い、大谷は4打数3安打5打点、源田は3打数3安打4打点をマークした。

先発の山本由伸（ドジャース）はやや制球に苦しんだものの、3回途中無安打無失点の好投。二死満塁で登板し、空振り三振を奪った2番手・藤平尚真（楽天）の火消しも光った。

4回から登板した宮城大弥（オリックス）は要所を締め2イニングを無失点。6回からは北山亘基（日本ハム）と曽谷龍平（オリックス）が1イニングずつゼロを刻み、1安打完封リレーで7回コールドが成立した。