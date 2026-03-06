ブライトンは6日、U－21イングランド代表MFジャック・ヒンシェルウッドと新契約を締結したことを発表した。

2005年4月11日生まれのヒンシェルウッドは現在20歳。2012年にブライトンの下部組織に入団すると、その後は順調にカテゴリーを昇格。。各ユース年代のイングランド代表にも選出されると、2023年4月にトップチームデビューを果たした。昨シーズンから徐々に出番を増やすと、中盤だけではなく、両サイドバックでもプレーできる器用さを兼ね備え、今季もここまで公式戦21試合に出場している。

クラブと新たに2029年6月30日までの契約を結んだヒンシェルウッドに対し、ファビアン・ヒュルツェラー監督はクラブの公式サイトを通じ、以下のようにコメントを残している。

「ジャックは私たちのアカデミー選手たちにとってのロールモデルだ。そしてアカデミースタッフと懸命に努力してきたものが、今ここに反映されている」

「彼はとても若くしてブレイクを果たし、私が就任した時にはすでにトップチームに完全に溶け込んでいた。ロッカールームのリーダーへと成長している。彼がクラブと新たに長期の契約を結んだことを嬉しく思うよ」

三笘薫も所属するブライトンは、29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「37」の14位に位置しており、次戦は14日に敵地でサンダーランドと対戦する。