WBCは日本時間5日の開幕戦で、オーストラリアがチャイニーズ・タイペイを3-0で下した。下馬評ではチャイニーズ・タイペイが有利とする見方が強かった中での大きな勝利となったが、この試合の球審の判定が疑問視されているという。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

同メディアは「オーストラリアのトラビス・バザーナ内野手がホームランを放ち、チームを勝利に導く場面を見るのは本来とても楽しい瞬間だった。しかし、その試合ではこれまで見た中でも最悪クラスの判定が続き、その瞬間を素直に楽しむのは難しかった。球審のオマール・ペラルタ氏はボールとストライクの判定で大きく苦しみ、まともなレベルで判定できていなかった。ひどいとしか言いようがない」と厳しく指摘。

さらに、「ペラルタ氏は23回も判定を誤り、そのうち17回がオーストラリアに有利な判定だった。同国が審判のおかげで勝ったとは言わないが、有利な判定の大半を得たことが助けになったのは間違いないだろう。こういう場面こそ、ABSシステム（自動ボール・ストライク判定システム）が役立ったはずだ。もし今大会に導入されていれば、チャイニーズ・タイペイは多くの判定にチャレンジしていただろう。上のような判定も含めて、いくつかは覆っていたはずだ」と嘆いている。

ABSシステムは今季からMLBでは導入されるが、WBCにも導入されていれば、今回の一戦は違った展開が待っていたのかもしれない。

