千葉ロッテマリーンズは、ZOZOマリンスタジアム外周で開催するグルメ企画「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」の日程が決まったことを発表した。

本企画は、シーズン中に4つのテーマで展開する球団史上最大級のグルメ企画。

第1弾は、から揚げやポテトのキッチンカーと全国各地のクラフトビールが楽しめる「から揚げ・ポテト／幕張ビアパーク」、第2弾は「日本生命セ・パ交流戦2026」にあわせて関西・名古屋・横浜をはじめ全国の味が集まる「ご当地グルメ」。

第3弾は日本コナモン協会推薦の粉もんグルメとスパイスの効いたメニューが並ぶ「粉もん＆旨辛」、第4弾は韓国の市場をイメージした“幕張市場（マクハリシジャン）”が登場する「KOREAN FOOD」と、各回テーマを変えて開催。

各回のテーマに合わせたフードテントやキッチンカーが多数出店。スタジアム外周から試合日を盛り上げ、グルメと試合観戦をあわせて楽しめる、球場ならではの賑わいを体感出来る。

「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」の概要は次の通り。

＜「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」概要＞

・第1弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026 ～から揚げ・ポテト／幕張ビアパーク～」：4月28日～29日楽天戦、5月1日～3日埼玉西武戦、5月12日～14日北海道日本ハム戦、5月15日～17日オリックス戦(計11試合)

・第2弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」～ご当地グルメ～：5月29日～31日阪神戦、6月9日～11日中日戦、6月12日～14日横浜DeNA戦(計9試合)

・第3弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026 ～粉もん＆旨辛～」：6月26日～28日福岡ソフトバンク戦(計3試合)

・第４弾「MARINES FOOD FESTIVAL 2026 ～KOREAN FOOD～」：9月19日～21日埼玉西武ライオンズ戦(計3試合)

