侍ジャパンの井端弘和監督が6日、試合前会見に臨み、大会開幕を前に現在の心境や先発予定の山本由伸投手への期待を語った。

いよいよ迎える初戦について井端監督は「いよいよ始まるなという気持ち。選手には30人全員で戦ってほしい。守るのも攻めるのも含めて、全員で全試合戦ってもらえればいいと思います」と語り、チーム一丸で戦う重要性を強調した。

前日には緊張感についても言及していたが、この日のチームの状態については「昨日、選手の動きを見てやるべきことはやったと思います。コーチともいろいろ話をして、良い準備ができました」と手応えを口にした。試合前のゲン担ぎについて問われると「日頃から試合をしているわけではないので特にないですね。選手時代もなかったです」と笑顔で答えた。

先発を任される山本投手については「チームに勢いをつけてもらうこと。そして堂々としたマウンドさばきをしてくれればいい」と期待を寄せた。

打順については詳細を明かさず、前日の時点で議論になっていた大谷翔平選手の起用法について質問が飛ぶと「本番まで楽しみにしておいてくださいと言ったんですけど…聞きたいですか？」と笑いながらかわし、「あと1時間ちょっとすれば分かると思います」と発表まで待ってほしいと語った。

大会の目標については「先のことは考えず、1戦1戦。攻めて攻めて攻めまくりたいと思います」とコメント。国際大会では初球から攻める姿勢の重要性も指摘し「球数制限もありますし、打てるボールはアプローチしていかないといけない。攻めるというのは振るだけではないので、その場の状況に応じてやってもらえれば」と選手の判断力に期待した。

また、得点パターンについて問われると、長打に頼る戦い方にこだわる考えはないとし「理想は特にないです。勝てばいい。長打が得点源になることもあるけど、取れるときに取るのが理想」と冷静に分析。大会初戦に向けて万全の準備が整っていることを強調した。

【関連記事】

【了】