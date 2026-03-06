侍ジャパンの近藤健介外野手が6日、試合前会見に出席。WBC初戦を目前に控え、現在の心境やチームの雰囲気、意気込みを語った。

宮崎合宿から続いてきた代表活動について近藤は、「宮崎から始まってここまで来ましたが、高まりは試合が始まってからだと思うので、そこに合わせていきたいと思います。」と落ち着いた様子で心境を語った。

近藤は前回大会に続き、2大会連続のWBC出場となる。前回優勝を経験したことによる変化について問われると、「特にない」と語った。

「前回優勝したことでファンの見る目は違うと思いますし、緊張感はありますけど、個人的には気持ちは一緒かなと思います。」と大舞台でも変わらず自分のプレーに集中する構えだ。

大会初戦の重要性については、はっきりとした認識を示した。「この大会を左右するものだと思います。先制点が大事だと思うので、そこに貢献できるように頑張りたい。」と出塁能力の高さを武器に、試合の流れを作る役割を担う覚悟を口にした。

チームの雰囲気については、「前回の顔ぶれも多いですし、宮崎からここに来るまでチームワークも良く、楽しくできています」と語る。

そして「前回同様、最高のチームだったと思えるように終わりたい」と、勝利への思いをにじませた。

連覇を目指す侍ジャパン。その中で近藤は、自らの役割を理解しながらチームを支える存在として大会に臨む。

【関連記事】

【了】