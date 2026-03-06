WBC 最新情報

日本時間5日に開幕したWBCには大会連覇を目指す侍ジャパンをはじめ、20か国の代表チームが参加している。その中で、最も豪華な陣容を揃えているとされるのはアメリカ代表だが、同チームを率いるマーク・デローサ監督も戦力にはかなりの自信があるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今回のアメリカ代表にはキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ外野手を筆頭に、ブライス・ハーパー外野手、カル・ローリー捕手、タリック・スクーバル投手、ポール・スキーンズ投手など数多くのスター選手が集結している。

同メディアは「MLBネットワークで解説を務めるデローサ監督は、グレッグ・アムシンガー氏とのインタビューの中で、今大会のチームがスポーツ史上でも屈指のメンバーと比べられるかどうかを問われた。『これは野球版の“ドリームチーム”（1992年バルセロナ五輪・男子バスケアメリカ代表の愛称。メンバー12名中11名が後に殿堂入り）に最も近い存在と言えるのでは？』というアムシンガー氏の質問に対し、デローサ監督は『間違いなくそうだと思う』と答えた」と言及。

続けて、「これはかなり大胆な比較であり、当然ながら厳しい目で見られることにもなる。前回大会で準優勝だったアメリカは、今大会では優勝候補の筆頭と見られている。だが、このメンバーを“ドリームチーム”と呼ぶのであれば、優勝以外の結果は大きな失望と受け止められるだろう」と記している。

