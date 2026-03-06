WBC 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が昨季限りで現役を引退した。その後、WBCアメリカ代表参戦という形で一時復帰したが、メジャーの舞台には戻る意思はないと改めて口にしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのビル・シャイキン記者によると、カーショーは再びスパイクを履いているものの、MLB復帰を考えているわけではないという」としつつ、「戻るつもりはない。去年以上の終わり方はないと思う。去年は本当に素晴らしい時間だった。あのチームの一員でいられたことは本当に楽しくて、光栄だった。あれが最高の終わり方だったと思う。正直なところ、もう一度フルシーズン投げるだけの余力が自分にあるかどうかも分からない。でも、その決断には本当に納得している」という本人のコメントを紹介。

一方、WBCについては「これはちょっと特別な一度きりのことだけど、この機会を断ることはできない。シーズンに向けたモチベーションがない状態で準備するのは簡単ではなかったけれど、腕の状態は実際かなりいい。大丈夫だよ。もし必要とされたら、いつでも準備はできている」と意気込んでいるという。

日本時間5日に引退後初登板に臨み、0.2回2失点、被安打1、四球1だったカーショー。最後の舞台となるWBCで有終の美を飾ることはできるのだろうか。

