インテル・マイアミは、現地時間5日にホワイトハウスを訪問。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシをはじめとする選手たちがドナルド・トランプ大統領と面会した。同6日、ホワイトハウスの公式Xが面会の様子を伝えている。

アメリカ合衆国では、大統領が優勝したプロスポーツチームをホワイトハウスに招待することが恒例となっている。2025シーズンのMLSカップ覇者であるインテル・マイアミもこの慣習によりホワイトハウスを訪れており、2年連続でシーズン最優秀選手（MVP）に選出されたメッシも参加。ホワイトハウスの公式Xは、メッシとトランプ大統領が一緒に映っている写真を掲載し、「チャンピオンズ。大統領×メッシ」とキャプションを添えた。

インテル・マイアミのホワイトハウス訪問は、世界各国のメディアも注目している。イギリスメディア『BBC』は同6日に「トランプ大統領がアメリカ合衆国とイスラエルによるイランへの攻撃の最新情報を伝えた後、メッシとチームメイトたちはステージに立ち、功績を称えられた」と報道。世界情勢が緊迫するなかで、その当事者であるトランプ大統領と面会したことを伝えた。

『BBC』によると、トランプ大統領は「息子（バロン）が『お父さん、今日誰が来るか知ってる？』と聞いてきたんだ。私は『いや、いろいろやることがあって』と答えた。そうしたら彼は『メッシ！』と言ったよ。彼はあなたの大ファンなんだ。少し前に会ったこともあると思うけど、あなたを素晴らしい人だと思っている」とメッシに語りかけた模様。また「私は年寄りだしこんなことを言うべきではないのかもしれないが、ペレのプレーを見たことがある。君はペレより上手いかもしれない。ペレはかなり強かった」とメッシを称賛する一方で「（クリスティアーノ・）ロナウドという紳士もいる。彼も素晴らしい」とコメントし、会場の笑いを誘った。

【画像】メッシとトランプ大統領が面会